Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.055 Punkten berechnet, und damit 1,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Siemens, am Ende die Deutsche Telekom, Brenntag und die Deutsche Börse.

Bestimmendes Thema auf dem Parkett bleibt der Krieg im Nahen Osten. "Die USA haben einen Friedensplan vorgelegt. Der Iran hat mit weitreichenden Forderungen gekontert", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Jetzt werden möglicherweise sehr zähe Verhandlungen folgen. Ob diese Erfolg haben werden oder zumindest zu einer Waffenruhe führen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen offen."

Aber die Hoffnung auf Frieden wachse. "Und Hoffnung wird auf dem Börsenparkett immer gerne aufgenommen", so Altmann. "Der Ölpreis fällt. Die Kurse von Risikoanlagen wie Aktien steigen. Für eine Entwarnung ist es auf dem Parkett allerdings deutlich zu früh. Die Schwankungen werden erst einmal hoch bleiben." Und auch neue Kursverluste seien mit jeder Nachricht aus den USA bzw. dem Iran jederzeit möglich.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1614 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 98,49 US-Dollar; das waren 6,00 Dollar oder 5,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.