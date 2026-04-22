Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.355 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Siemens und Infineon, am Ende die Deutsche Telekom, Adidas und Scout24.

Die Verlängerung der Waffenruhe im Iran-Krieg sorgte nicht für große Euphorie unter den Anlegern. "Der Moment des Abwartens wird verlängert. Die persönlichen Gespräche fallen erst einmal aus. Gleichzeitig gilt die bestehende Waffenruhe weiter", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Damit seien die USA und der Iran einer Einigung zwar keinen Schritt nähergekommen, eine weitere Eskalation bleibe aber erst einmal aus.

"Auf den ersten Blick können die Börsen mit der Verlängerung des Status quo ganz gut leben." Allerdings sollten Anleger hier genauer hinschauen. "Der Preis für sofort lieferbares Rohöl der Sorte Brent liegt aktuell zumindest 14 Prozent unter seinem Rekordstand aus dem März. Für eine Lieferung in sechs Monaten ist der Preis allerdings nur um fünf Prozent zurückgegangen", so Altmann. "Und damit ist eine Öl-Lieferung mit sechs Monaten Vorlauf noch immer 43 Prozent teurer als zum Zeitpunkt des Jahreswechsels." Die Energiemärkte preisten jetzt mehr und mehr ein, dass die Normalisierung sehr lange dauern werde. "Und dass die Preise lange Zeit hoch bleiben werden." Und das bedeute, dass dieser Krieg noch sehr lange Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne haben wird.