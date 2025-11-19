Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.190 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Siemens Energy und Qiagen, am Ende Heidelberg Materials, Scout24 und Adidas.

"Die 200-Tage-Linie ist gefallen. Erstmals seit April hat der Dax gestern unter seinem 200-Tages-Durchschnitt geschlossen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Während des Zoll-Chaos dauerte es allerdings nur drei Tage, bis der deutsche Leitindex die 200-Tage-Linie zurückeroberte. Jetzt werde spannend, wie viele Anleger und wie viele technisch orientierte Modelle den gestrigen Schlusskurs unter der Linie als Verkaufssignal interpretieren.

"Das eigentliche Highlight des heutigen Börsentages steht erst nach Börsenschluss an", so Altmann weiter. Mit Nvidia veröffentlicht der aktuell teuerste Konzern seine Geschäftszahlen für das 3. Quartal. "Beim Gewinn wird das bisher beste Quartal der Unternehmensgeschichte erwartet. Noch mehr als auf die Zahlen an sich wird es aber wohl auf den Ausblick ankommen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1584 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8633 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,36 US-Dollar; das waren 53 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.