Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag mit kräftigen Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.765 Punkten berechnet und damit 2,1 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten nur Continental und FMC entgegen dem Trend im Plus, am Ende ging es für die Deutsche Bank, Rheinmetall und Siemens Energy am stärksten nach unten.

„Die Angst ist zurück auf dem Parkett“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Die Probleme zweier US-Regionalbanken haben das Sentiment gestern vollständig zum Kippen gebracht. Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück.“ Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken sei gestern ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen.

„Zu sehen ist die neue Furcht auch an den Volatilitätsindizes“, so Altmann. „Die Erwartungen an die zukünftigen Schwankungen haben sich gestern massiv verschoben.“ Der VIX war im gestrigen Handelsverlauf erstmals seit Mai über die Schwelle von 25 geklettert. Die europäischen Indizes können erst heute auf die gestrigen Wall Street Verluste reagieren.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1703 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8545 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,65 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.