Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.565 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Symrise und Zalando, am Ende Bayer, Scout24 und SAP.

"Eine neue Eskalation im Mittleren Osten ist fürs Erste abgewendet", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Stattdessen schürt Donald Trump Hoffnungen auf eine zügige Einigung am Verhandlungstisch." Anleger atmeten erleichtert auf, der Ölpreis falle und die Aktienmärkte erholten sich etwas. "Auf der Zinsseite ist es für Entwarnung allerdings zu früh", fügte der Analyst hinzu. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag preisten die Börsen weiterhin, dass die Fed unter ihrem neuen Präsidenten Kevin Warsh den Leitzins in diesem Jahr anheben werde. Diese Unsicherheit werde Anleger mindestens bis zur ersten Notenbanksitzung unter Warsh am Mittwoch der kommenden Woche begleiten.

Der Dax bleibe unterdessen auf Richtungssuche, so Altmann. "Den initialen gestrigen Kursverlust haben offensichtlich einige Schnäppchenjäger zum Einstieg genutzt. Mit solchen Käufen ist der Dax aktuell nach unten ganz gut abgesichert." Nach oben hätten zuletzt jedes Mal zügig Gewinnmitnahmen eingesetzt. "Solange sich dieses Bild nicht ändert, wird sich für den deutschen Leitindex keine klare Richtung herauskristallisieren."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1540 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8666 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 93,34 US-Dollar; das waren 91 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.