Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.050 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, Brenntag und Scout24, am Ende MTU, Airbus und FMC.

"Der Dax ist gegenüber seinem Tief am 23. März gut zehn Prozent gestiegen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Wenn die Straße von Hormus nun wirklich schrittweise geöffnet wird und sich der Schiffsverkehr wieder normalisiert, ist der Dax wahrscheinlich richtig bewertet." Im Detail gehe es jetzt darum, ob die Kursgewinne ausgeweitet werden können. "Das wird an der Berichtssaison liegen und daran, wie tief die Wachstumsdelle sein wird, die hohe Energiepreise ausgelöst haben."

"Zur Orientierung lohnt sich ein Blick unter die Motorhaube des Marktes: Der Dax hat sich seit Tagen in einer gut 300 Punkte breiten Handelsspanne festgefahren", so Stanzl. Diese werde durch zwei 200-Tage-Linien mit unterschiedlicher Berechnungsmethode begrenzt. "Unterstützend wirkt die exponentiell gewichtete 200-Tage-Linie bei 23.743 Punkten, nach oben begrenzt die einfach gewichtete 200-Tage-Linie bei 24.103 Punkten."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1787 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8484 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 94,96 US-Dollar; das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.