Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.410 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Brenntag, am Ende Scout24, SAP und Zalando.

"Die Zinsen bleiben eines der Themen der Stunde an den Kapitalmärkten", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hatte gestern mit 3,2 Prozent ein neues 15-Jahres-Hoch erreicht. "Und heute stockt der Bund seine 2036 fällige Bundesanleihe auf. Es wird spannend, zu welcher Rendite diese verkauft werden kann und wie hoch die Nachfrage nach der Aufstockung sein wird." Klar sei, dass die aktuellen Emissionen den Bundeshaushalt in Form hoher Zinszahlungen lange Zeit erheblich belasten würden.

"Das eigentliche Highlight des heutigen Börsentages steht erst nach dem Schluss der US-Börsen an", fügte Altmann hinzu. Der Chip-Gigant Nvidia legt dann seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vor. "Anleger und Analysten erwarten den 15. Gewinnanstieg in Serie", so der Marktexperte. "Genauso wichtig wie das Ergebnis selbst wird allerdings der Ausblick sein. Nvidia ist eine der Aktien, die den Gesamtmarkt im Alleingang bewegen kann."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1597 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8623 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 110,10 US-Dollar; das waren 116 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.