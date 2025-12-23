Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.335 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Symrise und MTU, am Ende die Porsche-Holding, BMW und Volkswagen.

Der Fokus der Anleger liegt weiter auf den Edelmetallen. "Gold und Silber steigen weiter an", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Das Jahresplus von Silber liegt jetzt bei 140 Prozent. Damit lässt Silber den großen Bruder Gold in diesem Jahr deutlich hinter sich." Dort liegt der Jahresgewinn jetzt bei 70 Prozent. Edelmetalle bleiben als sichere Häfen auch Richtung Jahresende gesucht.

"Erwartungsgemäß war der Umsatz bei den 40 Dax-Aktien gestern bereits extrem niedrig", fügte Altmann hinzu. "Und daran wird sich auch heute, am letzten Handelstag vor Weihnachten, nichts ändern. Viele sind bereits im Urlaub und viele haben ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1780 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8489 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,10 US-Dollar; das waren 3 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.