Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.265 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Adidas und Airbus, am Ende Rheinmetall, FMC und Siemens Energy.

„Wieder einmal beruhigt die Fed die Märkte“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Märkte könnten sich auf den Fed-Put verlassen. „Wenn es ungemütlich wird, interveniert die Fed.“ Eine Oktober-Zinssitzung sei schon vor Powells gestriger Rede mit einer beinahe 100-Prozent-Wahrscheinlichkeit eingepreist gewesen. „Es war die Aussicht auf einen langsameren Abbau der Bilanzsumme, die an den Börsen so gut angekommen ist. Damit würde die Fed ihr aktuelles quantitative tightening verlangsamen.“

Auch im Laufe des Tages blicken die Abgeordneten nach Washington, wo am Nachmittag (deutsche Zeit) neue Inflationsdaten veröffentlicht werden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1632 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8597 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,15 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.