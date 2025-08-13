Dax startet mit leichtem Plus – Risiken werden ausgeblendet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.205 Punkten berechnet, ein Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen Rheinmetall, SAP und Zalando. Am unteren Ende befanden sich Siemens Energy, Porsche und die Commerzbank.

„Beim Dax bleibt das Allzeithoch in Sichtweite“, sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Spannend werde es am Freitag, wenn die aktuell vier größten Absicherungspositionen in Form von Put-Optionen auslaufen. „Werden diese nicht verlängert, verliert der Dax einen weiteren Teil seines Sicherheitsnetzes. Alleine diese Top 4 stehen aktuell für 13 Prozent der gesamten Dax-Absicherung.“

Risiken würden derzeit weitgehend ausgeblendet, so Altmann weiter. Auch steigende Zinsen könnten die Euphorie am Aktienmarkt bislang nicht bremsen. Die Renditen 30-jähriger Bundesanleihen seien gestern auf den höchsten Stand seit 2011 geklettert. „Die unmittelbare Folge davon sind höhere Finanzierungskosten für Unternehmen, die sich direkt auf die Gewinne auswirken.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen minimal: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,10 US-Dollar; das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.