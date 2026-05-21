Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.630 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Merck und die Porsche-Holding, am Ende Brenntag, die Commerzbank und Airbus.

"Der Dax dürfte nach der Erholungsrallye der vergangenen Tage heute eher etwas verhaltener in den Tag starten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Hier wurde vieles von der Euphorie über einen möglicherweise zeitnah abgeschlossenen Deal zwischen den USA und dem Iran bereits vorweggenommen."

"Am heutigen Handelstag rücken noch einmal die makroökonomischen Daten in den Vordergrund", so Lipkow. So werden eine Reihe an Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA veröffentlicht. Zudem stehen Arbeitsmarktdaten und die Baubeginne aus den USA auf der Agenda. "Die Berichtssaison ist mit den Quartalszahlen von Nvidia zu Ende gegangen und fällt als Impulsgeber für die kommenden Wochen erst einmal weg", fügte der Analyst hinzu.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1601 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8620 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 106,60 US-Dollar; das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.