Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.901 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Daimler Truck und Vonovia, am Ende Rheinmetall und Zalando.

"Die Kursschwäche an der Wall Street hat heute Morgen nur einen geringen Einfluss auf die Handelsaktivität an den europäischen Handelsplätzen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Auch die Stimmung in Asien bleibt gut und kann sogar schwächere Inflationsdaten aus China kompensieren"

Lipkow erklärte, dass Investoren weiterhin die Entwicklung bei Technologieaktien und die disruptiven Veränderungen in vielen wirtschaftlichen Sektoren beobachteten. "Derzeit werden neben Softwareaktien zunehmend auch die großen Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen unter die Lupe genommen. Künstliche Intelligenz ist bereits in der Lage, komplexe steuerliche Aspekte in Strategien zu bedenken, und stellt dadurch auch ihr traditionelles Geschäftsmodell zunehmend infrage", so der Analyst. "In New York mussten die Finanzunternehmen gestern teils erhebliche Kursabschläge hinnehmen. Bei den Quartalszahlen von der Commerzbank hingegen zeigen sich derzeit keine Bremsspuren und der Finanzkonzern wird in seinen Prognosen sogar mutiger. Auch die mit Spannung erwarteten Zahlen von Siemens Energy überzeugen auf ganzer Linie und strafen die Skeptiker ab."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1914 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8393 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 69,57 US-Dollar, das waren 77 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.