Dax startet nach Biden-Rückzug im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 18.230 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Qiagen und Vonovia, am Ende Sartorius, die Allianz und die Münchener Rück.

„Die neue Situation im Präsidentschaftswahlkampf ist heute auch an der Börse das Top-Thema“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Noch hat Vizepräsidentin Kamala Harris die Kandidatur nicht sicher. Auf der Handelsplattform Preditctit wird ihre Nominierungsaktie aber für 84 gehandelt.“

Die Börsen dürften am Montag vor allem die Frage bewegen, ob Harris Donald Trump schlagen kann. „Vom Spitzenwert bei 69 ist Donald Trumps Präsidentschaftsaktie auf 60 gefallen. Die von Kamala Harris steht aktuell bei 39. So hoch stand vier Wochen lang keine demokratische Präsidentschaftsaktie“, so Altmann.

An den Börsen sei in den vergangenen Wochen bereits damit begonnen worden, die sogenannten Trump-Trades umzusetzen – also Anlagen zu kaufen, die von einer Präsidentschaft Trumps profitieren würden und solche zu verkaufen, die unter Trump leiden würden. „Jetzt wird spannend zu sehen, ob ein diese Trades aufgrund der neuen Situation zumindest in Teilen rückabgewickelt werden“, sagte der Marktexperte weiter. „Spannend wird zudem, wen Kamala Harris im Fall ihrer Nominierung zu ihrem Vize-Kandidaten ernennt.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,0882 US-Dollar (+0,01 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9187 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 83,03 US-Dollar; das waren 40 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.