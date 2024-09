Dax startet nach Brandenburg-Wahl kaum verändert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.720 Punkten berechnet und damit minimal über dem Schlussniveau vom Freitag.

An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Continental und Beiersdorf, am Ende die Commerzbank, Porsche und Mercedes-Benz. Die Wahl in Brandenburg hatte zunächst offenbar keine deutlichen Auswirkungen auf die Stimmung der Anleger. Die SPD hatte die Wahl gewonnen und dürfte damit auch die nächste Landesregierung anführen.

Der Aktienmarkt bleibe für die Anleger aktuell schwer einzuschätzen, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Zwar hat der Dax in der vergangenen Handelswoche ein neues Allzeithoch erklommen. Allerdings lag dieses gerade mal 0,8 Prozent über dem Allzeithoch aus dem Mai.“ Das zeige, dass der Index in diesem Bereich bisher jedes Mal abgeprallt sei. „Und angesichts der anhaltend schlechten Nachrichten aus Unternehmen und Wirtschaft dürfte es auch diesmal nicht einfach werden, im Bereich der 19.000 langfristig orientierte überzeugte Käufer anzulocken“, so Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1123 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8990 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,59 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.