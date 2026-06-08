Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.560 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Hannover Rück, die Münchener Rück und die Deutsche Börse, am Ende MTU, Zalando und Heidelberg Materials.

Die Anleger reagierten unter anderem auf die erneute Eskalation im Nahen Osten. "Wieder einmal ist nicht klar, ob diese neue Eskalation nur kurzfristig sein wird oder ob das der Beginn einer neuen Gewaltspirale sein wird", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen gingen aktuell davon aus, dass diese neue Eskalation nur kurzfristig sein werde. "Wir sehen zwar die üblichen Börsenreaktionen aus steigendem Ölpreis, steigenden Zinsen und fallenden Aktienkursen. Dennoch fallen die ersten Börsenreaktionen moderat aus." Sicherlich habe hier bereits ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt. "Zu diesen moderaten Reaktionen mag aber auch beitragen, dass Donald Trump offensichtlich versucht, deeskalierend einzuwirken", so Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1525 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8677 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 97,58 US-Dollar; das waren 4,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.