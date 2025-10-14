Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.190 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Volkswagen und Vonovia, am Ende Siemens Energy, Continental und Siemens.

„Nach der halbherzigen Erholung gestern gibt der Dax heute Morgen fast alle Gewinne seit dem Tief vom Freitagnachmittag wieder ab“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gewinnwarnung von Michelin ziehe die Aktie von Continental mit nach unten. „Wenn sich das US-Geschäft bei den Franzosen so überraschend schwach entwickelt, ahnen Anleger nichts Gutes für den deutschen Konkurrenten.“

Der Dax entwickele sich damit einmal mehr deutlich schlechter als die großen Indizes an der Wall Street. „Er notiert heute Morgen nur noch ein paar Punkte über seinem Freitagstief, der S&P 500 noch rund 1,5 Prozent darüber. Nachdem es der Dax in der vergangenen Woche nicht schaffte, nachhaltig auf ein neues Rekordhoch auszubrechen, steht jetzt der Absicherungsbedarf bei Anlegern an erster Stelle.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1568 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8645 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,75 US-Dollar; das waren 57 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.