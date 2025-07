Dax startet schwach – VW nach Gewinneinbruch unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitagmorgen schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.095 Punkten berechnet, 0,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

Am unteren Ende der Kursliste fanden sich die Papiere von VW wieder. Der Autobauer hatte vor Handelsöffnung einen Gewinneinbruch von über einem Drittel im zweiten Quartal gemeldet.

„Der Dax konnte erneut die Barriere bei 24.500 Punkten nicht überwinden“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Damit bleibe die runde 24.000er-Marke als zentraler Auslöser für eine mögliche Trendwende nach unten aktiv. „Schließt der Dax darunter, könnte eine größere Schwächephase beginnen.“

„Zwar hält sich die Freude über eine mögliche Einigung mit den USA im Handelsstreit, allerdings ist der Deal bisher nicht in trockenen Tüchern. Und wie teuer Japan seine Zugeständnisse in Washington erkaufen musste, wird sich erst noch zeigen müssen.“

Hinzu komme, dass die Anlegerstimmung an der Wall Street bis zum Anschlag aufgedreht sei. „Einige Sentiment-Indikatoren attestieren den Amerikanern, dass sie extrem gierig und überaus optimistisch geworden sind. Das drückt sich auch in einer nur mit fünf Cent gehandelten Meme-Aktie aus, die gestern sagenhafte 15 Prozent des gesamten gehandelten Aktienstückvolumens in New York ausmachte, ohne Nachrichten, Auslöser oder Grund. Spekuliert wird um des Spekulierens willen, und das ist an der Börse immer ein gefährliches Signal, das eine bevorstehende Abkühlung der Kurse am Gesamtmarkt anzeigen kann.“

„Im Dax ist allerdings Geduld angesagt. Zwischen 24.000 und 24.500 Punkten ist der Index neutral zu sehen. Weder die Rally vorgestern noch der Rücksetzer gestern haben im Gesamtkontext eine größere Bedeutung. Anleger achten jetzt also auf einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung“, sagte Stanzl.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1753 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8508 Euro zu haben.