Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.090 Punkten berechnet und damit 1,2 Prozent über dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Daimler Truck und Siemens, am Ende Merck, Zalando und Scout24.

"Anleger schütteln die Unsicherheit aus dem kurzzeitigen Ausverkauf bei Gold und Silber ab", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Der Absturz der Edelmetalle setze sich nicht fort, und damit wirke das Risiko von Notverkäufen plötzlich nicht mehr ganz so bedrohlich. "Nach einer 700-Punkte-Rally steht der Dax wieder in Tuchfühlung mit der runden 25.000-Punkte-Marke. Der scharfe Rückgang der Ölpreise wirkt zusätzlich stützend."

Dax-Anleger könnten sich auf den zweiten Blick vielleicht doch mit einer von Kevin Warsh geführten US-Notenbank anfreunden, so Stanzl. "Eine kleinere Fed-Bilanz unter Warsh würde die Märkte zwingen, bei Aktien wieder stärker auf Qualität, Cashflows und solide Kapitalstrukturen zu achten, anstatt blindem Wachstumsoptimismus zu folgen." Genau darauf setzten die Schnäppchenjäger: dass der Dax und vor allem klassische Value-Aktien von diesem grundlegenden Umdenken profitierten. "Noch ist Warsh nur nominiert und nicht Notenbankchef. Allerdings blicken die Märkte bereits drei bis sechs Monate in die Zukunft - und Anleger sind gezwungen, sich darauf einzustellen."

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1813 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8465 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,09 US-Dollar; das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.