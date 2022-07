Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenausklang hat der DAX leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.813,03 Punkten berechnet, und damit 0,23 Prozent über Vortagesschluss. Nach den Inflationssorgen der letzten Wochen wagten sich die Anleger wieder vorsichtig nach vorne, echte Erholung sieht aber anders aus.

An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss die Werte von Zalando mit über fünf Prozent im Plus, direkt vor denen von RWE und Airbus. Die stärksten Abschläge verzeichneten am Listenende die Papiere von der Deutschen Bank, direkt hinter denen von Infineon und der Deutschen Börse. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0401 US-Dollar (-0,8 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9614 Euro zu haben.