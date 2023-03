Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag wieder tief in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.800 Punkten berechnet, das entspricht einem Minus von 2,8 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Nach einem heftigen Einbruch der Aktien der Schweizer Bank Credit Suisse stehen auch andere europäische Geldhäuser wieder unter Druck, in Frankfurt rangierten die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank mit starken Verlusten am Ende der Kursliste.

“Die Spekulationen um Credit Suisse gehen weiter”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Mittwochmittag. Die Turbulenzen an den Anleihemärkten sorgten für Unsicherheit über die weiteren Bewertungsstände der Aktienmärkte in Anbetracht der zukünftigen Zinspolitik von Fed und EZB. “Die US-Vorbörse tendiert dadurch im negativen Bereich und zieht auch die europäischen Aktienmärkte mit ins Minus”, so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag deutlich schwächer. Ein Euro kostete 1,0604 US-Dollar (-1,19 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9430 Euro zu haben.