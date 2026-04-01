Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem freundlichen Start bis zum Mittag weiter deutlich im grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 23.140 Punkten und damit 2,0 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Commerzbank und Siemens Energy, am Ende BASF, Scout24 und Brenntag.

"Die Stimmung der Investoren hellt sich zwar etwas auf, dennoch zeigt sich noch keine Euphorie an den europäischen Handelsplätzen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Es bleibe die Frage offen, ob es tatsächlich zu einem nachhaltigen Waffenstillstand oder Frieden zwischen den Kriegsparteien kommen werde. "Zu häufig hat sich in der jüngsten Vergangenheit die Sachlage kurzfristig geändert und es kam dann anders als erwartet."

"Derzeit werden lediglich die schlimmsten Annahmen aus den Finanzmärkten ausgepreist, aber der hohe Rohölpreis bleibt ein eindeutiger Belastungsfaktor", so Lipkow. Das zeige sich unter anderem daran, dass sich die Aktien von BASF am Dax-Ende notieren.

Für positive Impulse sorgten derzeit die europäischen Einkaufsmanagerindizes, die für Deutschland etwas besser als erwartet ausgefallen seien. "Das schürt zumindest kurzfristig die Hoffnung, dass die Konjunktur in der Eurozone nicht so stark ausgebremst wird wie befürchtet."