Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.360 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Continental und Daimler Truck, am Ende RWE, Eon und die Deutsche Börse.

"Die Anleger in Frankfurt hoffen weiter auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Das omnipräsente Thema halte die Aktienmärkte bereits seit mehreren Wochen in Atem, und umso stärker sehnten die Investoren eine finale Lösung herbei. "Die US-Indizes werden weiter von einer KI-Welle getragen, die sich speziell bei den Halbleiterwerten austobt. Ein Ende ist nicht absehbar und die Fantasie bleibt die treibende Kraft an den globalen Aktienmärkten."

"Die hohen Bewertungen könnten allerdings zunehmend zu einem Problem werden, da die Euphorie die Kennzahlen einiger Unternehmen, aber auch ganzer Branchen in exorbitante Höhen katapultiert hat", so Lipkow. Der Dax profitiere davon, da sich die Investoren nach Alternativen umschauen und dabei auf deutsche Standardwerte aufmerksam werden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1638 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 96,25 US-Dollar; das waren 3,33 Dollar oder 3,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.