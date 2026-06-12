Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter deutlich im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.595 Punkten berechnet, 1,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, Heidelberg Materials und die Commerzbank, am Ende RWE, Eon und Scout24.

Auf dem Parkett ist der Iran-Krieg weiterhin das wichtigste Thema. Nachdem die Zeichen dort aktuell wieder auf Deeskalation stehen, setzen die Anleger offenbar auf einen baldigen Friedensschluss und eine darauf folgende Entspannung an den Energiemärkten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1576 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8639 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 87,07 US-Dollar; das waren 331 Cent oder 3,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.