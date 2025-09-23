Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.585 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Adidas und Volkswagen, am Ende Rheinmetall, die Commerzbank und Heidelberg Materials.

„Die Investoren bleiben weiter ihrer Linie treu und fokussieren sich auf die Technologiewerte“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Fantasie für die Software- und Halbleiterwerte komme aus den USA und den enormen Ausgaben zum Vorantreiben der KI-Aktivitäten. „Es zeichnet sich ein technologisches Wettrüsten zwischen den USA und China ab.“

„Wer in dieser Phase das meiste Geld in die Hände nimmt und die beste Infrastruktur aufbauen kann, wird der Gewinner in den kommenden fünf bis zehn Jahren sein“, so Lipkow. „Davon können auch mittels Zweit- und Drittrundeneffekten einige europäische Technologiekonzerne wie zum Beispiel Infineon, SAP und ASML profitieren.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1799 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8475 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,86 US-Dollar; das waren 29 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.