Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.915 Punkten berechnet, 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

"Die Marktteilnehmer fokussieren sich im dünnen Feiertagshandel auf die Aktien von SAP, Airbus und Scout 24", sagte Andreas Lipkow, Chefmarktanalyst von CMC Markets. "Die Investoren haben noch nicht die Flinte ins Korn geworfen und setzen nach den Halbleiteraktien auf die Renaissance der Cloud-Anbieter und Softwareunternehmen." Der Handel sei allgemein von viel Vorsicht geprägt, und so verwundere es auch nicht weiter, dass sich die Vertreter aus den Bereichen Pharma und Immobilien ebenfalls auf der Gewinnerseite wiederfinden.

Abgeschlagen auf dem letzten Platz im Dax befinden sich die Aktien von Infineon. "Die Halbleiterbranche leidet am Donnerstag unter den schwachen Quartalszahlen des US-Unternehmens Broadcom", so Lipkow. Der Einzelhandelsumsatz in der Eurozone ist im April im Vergleich zum Vormonat erneut um 0,4 Prozent gesunken, erwartet wurde lediglich ein Rückgang von 0,3 Prozent. "Damit setzt sich die erkennbare Konsumzurückhaltung weiter fort", sagte der Analyst.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1628 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8600 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 96,35 US-Dollar; das waren 146 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.