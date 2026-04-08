Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits euphorischen Start bis zum Mittag weiter sehr klar im grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.005 Punkten berechnet, 4,7 Prozent über dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Siemens, am Ende die Deutsche Börse, Brenntag und die Hannover Rück.

Die Stimmung unter den Anlegern bleibt nach der Ankündigung der Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran gelöst. Allerdings bleiben die Risiken einer weiteren Eskalation in der Region bestehen. Die Waffenruhe gilt zunächst nur für zwei Wochen, am Freitag sollen in Pakistan Verhandlungen über eine längerfristige Lösung starten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1684 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8559 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen weiter stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,27 US-Dollar; das waren 15,00 Dollar oder 13,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.