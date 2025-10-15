Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen.

Die Aufhebung des Ausreiseverbots für wehrfähige ukrainische Männer zwischen 18 und 22 Jahren habe zu einer Zunahme von Schutzgesuchen dieser Gruppe „von etwa 100 pro Woche vor Inkrafttreten der Regelung auf derzeit circa 1.000 pro Woche geführt“, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit. Inwieweit dieses „eine vorübergehende Entwicklung“ sei, könne „zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden“, so das Ministerium.

Die Ukraine hatte zu Ende August die Ausreiseregeln für Männer zwischen 18 und 22 Jahren gelockert. Auch junge Ukrainer aus dem Ausland können trotz Kriegsrecht zurückkehren und danach ungehindert wieder ausreisen können. Das Bundesinnenministerium hob hervor, dass das „Mobilisierungsalter“ zurzeit bei 25 Jahren liege. Daher seien die jungen Männer, die nach Deutschland ausgereist sind, „mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zwar wehrfähig, nicht aber wehrpflichtig“, so die Sprecherin.

Angestiegen ist über den Sommer auch insgesamt die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland Schutz suchen. Wurden im Mai 2025 nach Angaben des Innenministeriums noch 7.961 Personen aus der Ukraine über das Registrierungssystem „Free“ verteilt, waren es im August 11.277 und im September 18.755 Menschen. Im Zeitraum von Anfang Oktober bis einschließlich 5. Oktober wurden laut Ministerium 2.000 Personen aus der Ukraine verteilt.

Anders als Asylsuchende etwa aus Syrien oder Afghanistan erhalten Schutzsuchende aus der Ukraine eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes, die einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen erlaubt.

Zum Stichtag 4. Oktober 2025 waren im Ausländerzentralregister insgesamt 1.293.672 Personen erfasst, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 nach Deutschland geflohen sind. Wie viele Personen aus der Ukraine Deutschland bereits wieder verlassen haben, kann das Bundesinnenministerium nicht genau sagen. Die Sprecherin teilte aber mit, dass bei den deutschen Behörden Ende September „rund 450.000 Personen“ aus der Ukraine „nicht mehr als aufhältig“ registriert waren.