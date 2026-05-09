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    Deutsche Bahn plant Direktzug Berlin-Oslo ab 2028 » Nachrichten

    News Redaktion
    ICE am 05.05.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: ICE am 05.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will gemeinsam mit den beiden Staatsbahnen in Norwegen und Dänemark eine Direktverbindung von Berlin bis hoch hinauf nach Skandinavien aufnehmen. Über Hamburg, Kopenhagen, Malmö und Göteborg fahren die Züge ab dem Sommer 2028 bis in die norwegische Hauptstadt Oslo.

    "Wir bringen gleich drei Hauptstädte über die Schiene zusammen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Mit rund 1.000 Kilometern Länge werde die Verbindung eine der längsten in Europa sein. Zwei Zugpaare täglich sollen die Strecke in 14 bis 15 Stunden bewältigen.

    Eingesetzt wird laut Bahn der neue ICE L, der mit einem bodennahen Einstieg komfortabler gestaltet ist als andere Baureihen. Die Direktverbindung gehört zu zehn Pilotprojekten der EU-Kommission, die den grenzüberschreitenden Verkehr ausbauen will.

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