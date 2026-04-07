Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn (DB) hat bei der Pünktlichkeit im Fernverkehr im März wieder die Schwelle von 60 Prozent überschritten. Das geht aus Daten des Staatskonzerns hervor, über die die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochausgabe) berichtet. Demnach erreichten im März 62,1 Prozent aller ICEs und ICs ihr Ziel pünktlich.

Zwar gab es erneut ein halbes Dutzend Tage, an denen nur etwas mehr als die Hälfte aller Fernzüge den Fahrplan einhalten konnte. Als pünktlich gilt ein ICE oder IC, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Insgesamt aber pendelte sich die Pünktlichkeit im März auf einem deutlich höheren Niveau ein als noch in den Vormonaten, als Schnee, Eis und Kälte den Betrieb erschwerten und in einigen Regionen zeitweise sogar zum Erliegen brachten. An drei Tagen erreichte die Deutsche Bahn Pünktlichkeitswerte von mehr als 70 Prozent.

Noch besser lief es Anfang April: Lag die Pünktlichkeit unmittelbar vor dem Osterwochenende noch bei unter 60 Prozent, sprang sie am Karfreitag auf 73,7 Prozent. Am Ostersamstag und Ostersonntag kamen sogar jeweils mehr als 75 Prozent aller Fernzüge pünktlich an, am Ostermontag knapp 70 Prozent.