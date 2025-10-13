Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Deutsche zählen bei der Häufigkeit von Arztbesuchen zu den europäischen Spitzenreitern. Wie eine neue Studie unter Beteiligung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigt, weist Deutschland im europäischen Vergleich einen der höchsten Werte bei den Praxisbesuchen auf, gleichzeitig liegt die Lebenserwartung hierzulande nur auf einem mittleren Rang.

In Ländern mit einer höheren Lebenserwartung wie etwa Frankreich, der Schweiz und Spanien suchen die Menschen deutlich seltener einen Arzt auf. In Spanien und Frankreich hat sich die Zahl der Praxisbesuche in den letzten 20 Jahren sogar um ein Viertel reduziert. „Deutschland hat dagegen nur einen minimalen Rückgang verzeichnet und verharrt weiterhin bei einer hohen Rate an Praxisbesuchen pro Kopf“, sagte Anna Reuter vom BiB.