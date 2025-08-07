Deutsche Produktion sinkt auf niedrigsten Stand seit Mai 2020

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Die preisbereinigte Produktion in Deutschland ist im Juni 2025 gegenüber Mai saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent gesunken. Damit erreichte die Fertigung im Produzierenden Gewerbe den niedrigsten Stand seit Mai 2020, als die Produktion infolge der Corona-Pandemie eingebrochen war, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich nahm die Produktion im 2. Quartal 2025 um 1,0 Prozent ab und sank damit ebenfalls auf ein so niedriges Niveau wie zuletzt in der ersten Jahreshälfte 2020.

Im Mai verringerte sich die Produktion gegenüber April nach Revision der vorläufigen Ergebnisse leicht um 0,1 Prozent (vorläufiger Wert: +1,2 Prozent). Die Revision ist auf Korrekturmeldungen einiger Betriebe aus der Automobilindustrie zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 war die Produktion im Juni 2025 kalenderbereinigt 3,6 Prozent niedriger.

Die negative Entwicklung der Produktion im sechsten Monat des Jahres ist vor allem auf die Rückgänge im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt -5,3 Prozent zum Vormonat), in der Pharmaindustrie (-11,0 Prozent) und in der Nahrungsmittelindustrie (-6,3 Prozent) zurückzuführen. Positiv wirkte sich hingegen der Zuwachs bei der Energieerzeugung (+3,1 Prozent) aus.

Die Industrieproduktion sank im Juni gegenüber Mai saison- und kalenderbereinigt um 2,8 Prozent. So war innerhalb der Industrie ein Rückgang über alle drei Hauptgruppen zu verzeichnen. Die Produktion von Konsumgütern ließ um 5,6 Prozent nach, die Produktion von Investitionsgütern um 3,2 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,6 Prozent. Außerhalb der Industrie stieg die Bauproduktion um 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt jedoch um 4,7 Prozent.

In den energieintensiven Industriezweigen ging die Produktion im Juni gegenüber Mai saison- und kalenderbereinigt um 2,2 Prozent zurück. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen im 2. Quartal 2025 um 2,3 Prozent niedriger als im 1. Quartal 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 ließ die energieintensive Produktion im Juni 2025 kalenderbereinigt um 7,4 Prozent nach.