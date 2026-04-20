Moskau (dts Nachrichtenagentur) - In der russischen Region Stawropol ist eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen worden. Der Inlandsgeheimdienst FSB wirft ihr vor, "im Auftrag ukrainischer Geheimdienste an der Vorbereitung eines Terroranschlags auf eine Einrichtung der Strafverfolgungsbehörden" beteiligt gewesen zu sein, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag.

Demnach soll eine Bombe im Rucksack der 1969 geborenen Festgenommenen entdeckt worden sein. Darüber hinaus wurde eine Person aus Zentralasien festgenommen, die angeblich die Bombe zünden sollte. Die Festgenommenen sollen nach Angaben der russischen Behörden Geständnisse abgelegt haben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.