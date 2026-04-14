Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Energieverbrauch zu reduzieren, spricht sich eine knappe Mehrheit der Deutschen für ein temporäres Tempolimit aus.

In einer Forsa-Umfrage im Auftrag von "Stern" und RTL sagten 51 Prozent der Bundesbürger, sie wären für die Einführung einer zeitlich befristeten Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf Autobahnen und von 80 km/h auf Landstraßen. 48 Prozent sprechen sich gegen eine solche Begrenzung aus. Ein Prozent antwortet mit: "Weiß nicht."

Deutliche Unterschiede zeigen sich in dieser Frage zwischen Männern und Frauen: Während die Mehrheit der Frauen mit 63 Prozent ein temporäres Tempolimit befürwortet, sind es bei den Männern nur 37 Prozent.

Auch zwischen den einzelnen Altersgruppen und den Anhängern der politischen Parteien gibt es deutliche Unterschiede. So stößt der Vorschlag bei einer deutlichen Mehrheit der über 60-Jährigen auf Zustimmung - 62 Prozent wären dafür. Bei den 30- bis 59-Jährigen befürwortet dagegen nur eine Minderheit den Vorschlag. Die unter 30-Jährigen sind in dieser Frage ähnlich gespalten wie die Bundesbürger insgesamt.

Die mit Abstand größte Unterstützung findet die Idee eines Tempolimits bei den Anhängern der Grünen und der Linken (mit jeweils 82 Prozent) und die geringste bei den Anhängern der AfD (mit 19 Prozent). Von den Anhängern der SPD wären 62 Prozent für ein temporäres Geschwindigkeitslimit, während die Anhänger der Union in dieser Frage gespalten sind.

Hintergrund ist der Krieg im Nahen Osten. Trotz der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und Iran, bleiben die Energiepreise sowohl für Verbraucher als auch für die Wirtschaft in Deutschland hoch. Ein Tempolimit, so die Einschätzung von Experten, könnte den Benzin- und Dieselverbrauch senken und so dazu beitragen, die Tankkosten zu senken.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hatte eine solche Tempobegrenzung als Maßnahme gegen die Energiekrise vorgeschlagen. Die Ökonomin sitzt im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Grimm hält die bisherigen Maßnahmen zur Senkung der Spritpreise für wenig wirksam.

Derzeit ist Deutschland das einzige Land in der EU, in dem kein generelles Tempolimit auf Autobahnen gilt. Auch weltweit bildet die Bundesrepublik eine Ausnahme. Eine Geschwindigkeitsobergrenze wird von SPD, Grünen und Linken befürwortet, Union, AfD und FDP lehnen diese ab.