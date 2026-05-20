Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung rechnet fest mit der Teilnahme eines deutschen Astronauten an den künftigen US-Mondmissionen.

Allerdings dämpfte Forschungsministerin Dorothee Bär allzu hohe Erwartungen an den ersten Flug: Zwar sei sicher, dass der erste Europäer auf dem Weg zum Mond aus Deutschland stammen werde, sagte Bär den Sendern RTL und ntv. Ob er als Bonus auch auf dem Mond aussteigen dürfe, habe man noch nicht versprochen. Die Pläne seien nach den jüngsten Umstellungen durch die Nasa zeitlich angepasst worden. Bär sagte: "Realistisch ist es, dass wir ab der Artemis-5-Mission mit an Bord sein können."

Dass sich Deutschland bei der Vergabe der Astronauten-Plätze durchsetzen konnte, liege an der starken Position innerhalb der europäischen Weltraumorganisation ESA und der Abhängigkeit der Amerikaner von europäischer Technik. Das in Bremen gebaute European Service Module sorge maßgeblich dafür, "dass die Astronauten an Bord atmen können", so die Ministerin. Die NASA brauche Europa. Dennoch sei die Nominierung eines Deutschen hart umkämpft gewesen: "Wie es in der Politik üblich ist, waren das harte Kämpfe. Auch mit unseren Nachbarländern."