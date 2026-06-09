Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber März 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent und die Importe um 1,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 nahmen die Exporte um 3,6 Prozent und die Importe um 6,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Dienstag mitteilte.

Im April 2026 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 136,6 Milliarden Euro aus der Bundesrepublik exportiert und Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss damit im April mit einem Überschuss von 14,5 Milliarden Euro ab. Im März hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo +14,7 Milliarden Euro betragen. Im April 2025 hatte er bei +16,9 Milliarden Euro gelegen.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im April 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 79,1 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,0 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber März stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 1,0 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 0,4 Prozent.

In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 54,8 Milliarden Euro (+0,1 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 41,6 Milliarden Euro (+2,2 Prozent) aus diesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 24,3 Milliarden Euro (+3,0 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 19,4 Milliarden Euro (-3,4 Prozent) von dort importiert.

In Drittstaaten wurden im April 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber März stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,7 Prozent und die Importe von dort um 2,0 Prozent.

Die meisten deutschen Exporte gingen im April 2026 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 11,4 Milliarden Euro exportiert, das waren 1,8 Prozent mehr als im März 2026. Gegenüber dem Vorjahresmonat April 2025 waren die Exporte in die USA kalender- und saisonbereinigt um 12,9 Prozent niedriger. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 9,5 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro ab. Die Exporte nach China sanken im April 2026 im Vergleich zum März 2026 um 3,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.

Die meisten Importe kamen im April 2026 aus China. Von dort wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 15,6 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 0,2 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen um 7,6 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 4,7 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro ab.