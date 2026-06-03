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    Deutscher Botschafter in Kiew: Wir bleiben trotz Drohungen » Nachrichten

    News Redaktion
    Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Trotz heftiger russischer Angriffe in Kiew und Drohungen seitens Putin will der deutsche Botschafter in Kiew, Heiko Thoms, die Ukraine nicht verlassen.

    "Wir lassen uns da ganz sicher nicht einschüchtern", sagte Thoms den Sendern RTL und ntv. Gleichzeitig müsse man sagen, dass solche unverhohlenen Drohungen gegen Diplomaten letztendlich auch Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht seien. "Wir bleiben hier", so Thoms.

    Im August wird Thoms als Botschafter der Ukraine nach Spanien wechseln. "Ich werde die wunderbaren Menschen vermissen, die hier trotz allem versuchen, ihr Leben weiter so zu leben", sagte er. Es sei sehr eindrucksvoll, diesen Widerstandswillen zu sehen.

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