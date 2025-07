Deutscher Botschafter in Russland einbestellt

Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, ist am Freitag ins russische Außenministerium einbestellt worden. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Ihm sollen Maßnahmen der russischen Seite als Reaktion auf die „Verfolgung russischer Journalisten in Deutschland“ mitgeteilt werden.

Zuvor hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärt, dass Moskaus Aufforderungen an die deutsche Seite, den Umgang mit Medienvertretern zu ändern und die „Verpflichtungen zum Schutz der Medienfreiheit“ einzuhalten, von Berlin ignoriert würden.

Sacharowa sagte, dass die Situation nicht nur die Journalisten selbst, sondern auch ihre Familien betreffe. In Deutschland werde „alles unternommen, um die Korrespondenten dazu zu zwingen, ihre beruflichen Tätigkeiten vorzeitig einzustellen und das Land zu verlassen“, so der Kreml-Vorwurf.