    Deutscher Wetterdienst hebt alle Unwetterwarnungen auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Schnee in Berlin am 09.01.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Schnee in Berlin am 09.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstagabend offiziell alle für Deutschland bestehenden Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall aufgehoben.

    Wie die Behörde um kurz vor 23 Uhr mitteilte, gebe es allerdings weiterhin leichte bis mäßige Schneefälle in Süddeutschland sowie in Sachsen. "Die Schneefälle haben sich soweit abgeschwächt, dass keine Unwetterwarnungen mehr notwendig sind", hieß es in der Erklärung.

    Der Zugverkehr der Deutschen Bahn bleibt unterdessen in Norddeutschland weiter stark eingeschränkt. Schneeverwehungen machten bereits geräumte Gleise wieder unbefahrbar, hieß es von der Bahn. Weiterhin seien Weichen eingefroren und blockiert. Insbesondere um den Knoten Hannover und in Schleswig-Holstein bleibe die Lage "dynamisch", so die Bahn.

