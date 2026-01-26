Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat alle amtlichen Unwetterwarnungen vor Glatteis und starkem Schneefall am Montagmittag aufgehoben.

Es werde jedoch weiterhin vor einfachem Schneefall in einem Bogen von Schleswig-Holstein und das westliche Niedersachsen und Teile von NRW und Hessen bis nach Ostbayern gewarnt, wie aus einer Mitteilung hervorging.

Die Schneefälle rund um das heute Mittag dicht bei Berlin liegende Tief "Leonie" hätten sich soweit abgeschwächt, dass keine Unwetterwarnungen mehr nötig seien. Gebietsweise schneit es aber bis in die kommende Nacht noch relativ kräftig weiter, unter anderem in Teilen Frankens und dem angrenzenden Hessen sowie in Ostholstein.