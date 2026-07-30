Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal 2026 bereinigt um 0,2 Prozent gewachsen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Gegenüber dem Vorjahresquartal beträgt das Plus 0,9 Prozent.

Dabei nahmen die Exporte gegenüber dem Vorquartal zu. Die Konsumausgaben entwickelten sich den vorläufigen Erkenntnissen nach verhalten, die Investitionen gingen zurück, wie die Statistiker mitteilten.

Auch im ersten Quartal war die deutsche Wirtschaftsleistung schon gestiegen, hier korrigierte das Bundesamt die Zahlen nun sogar nach oben: Nachdem zunächst einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal die Rede war, gehen die Statistiker nun davon aus, dass das Plus zu Jahresbeginn bereits 0,4 Prozent betrug.