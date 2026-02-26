Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Sicherheitsbehörden haben am Donnerstag erstmals auf Grundlage eines neuen Abkommens mit der Taliban-Regierung Straftäter per Charterflug nach Afghanistan abgeschoben. Das teilte das Bundesinnenministerium mit.

Abgeschoben wurden demnach vollziehbar ausreisepflichtige Männer, die in Deutschland straffällig geworden sind - unter anderem wegen Sexualdelikten, Körperverletzung und Drogendelikten. Der Flug startete in Leipzig mit dem Ziel Kabul.

"Die Abschiebung von Straftätern ist ein zentraler Baustein von Kontrolle, Kurs und klarer Kante in der Migrationspolitik", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). "Unsere Vereinbarung schafft eine verlässliche Grundlage für direkte und dauerhafte Abschiebungen nach Afghanistan." Die Gesellschaft habe ein Interesse daran, dass Straftäter das Land verlassen. "Deswegen handeln wir konsequent und bauen die Abschiebungen Schritt für Schritt aus", fügte der Minister hinzu.