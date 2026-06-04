Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Visumpflicht für indische Reisende beim Transit durch deutsche Flughäfen aufgehoben. Die neue Regelung gilt seit Mittwoch, nachdem die Ausnahme am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.

Indische Passinhaber können ab sofort auf ihrem Weg in ein Drittland ohne ein separates Flughafentransitvisum (ATV) in Deutschland umsteigen.

Bislang war für indische Staatsbürger beim Umstieg an bestimmten deutschen Flughäfen ein Transitvisum nötig - selbst wenn sie den internationalen Transitbereich nicht verließen. Die Beantragung war mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.

Damit wird ein Versprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) umgesetzt, das dieser bei seiner Reise nach Indien im Januar diesen Jahres gemacht hat. Es unterstreiche "das Engagement der Bundesregierung, die deutsch-indischen Beziehungen zu vertiefen, den Personenverkehr zu erleichtern und die wirtschaftlichen Verbindungen weiter zu stärken", hieß es von der deutschen Botschaft in Indien.

Inder brauchen aber weiterhin ein Visum, wenn sie den Transitbereich eines Flughafens verlassen.