Houston (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland ist mit einem 7:1-Sieg gegen Curacao in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Bereits in der 6. Minute brachte Felix Nmecha die deutsche Mannschaft mit einem präzisen Rechtsschuss in Führung, nachdem er von Florian Wirtz mustergültig bedient wurde.

Curacao zeigte sich jedoch zunächst unbeeindruckt und glich in der 21. Minute durch Livano Comenencia aus, dessen Schuss von Joshua Kimmich unglücklich abgefälscht wurde.

In der 38. Minute stellte Nico Schlotterbeck die Führung für Deutschland wieder her. Nach einer Ecke von Brown setzte sich Schlotterbeck im Kopfballduell durch und traf zum 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Kai Havertz per Elfmeter auf 3:1, nachdem Nmecha im Strafraum gefoult worden war. Havertz verwandelte den Strafstoß souverän, indem er den Torhüter in die falsche Ecke schickte.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Deutschland das Spielgeschehen, und war jetzt richtig locker drauf. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff setzte sich Jamal Musiala in einem Laufduell durch und traf aus spitzem Winkel in die linke Ecke, Nathaniel Brown legte in der 68. Minute, Deniz Undav in der 78. Minute, und der Elfmeterschütze Kai Havertz mit einem regulären Treffer in der 88. Minute noch einen drauf.

Curacao zeigte sich taktisch gut eingestellt und versuchte immer wieder, durch Konter gefährlich zu werden - in der 67. Minute gelang dem Karibikstaat immerhin noch ein Abseitstor.

Die nächste Herausforderung für Deutschland steht mit den Spielen gegen die Elfenbeinküste am kommenden Samstag und gegen Ecuador am 25. Juni bevor. Dank des hohen Sieges ist ein Weiterkommen ins Sechzehntelfinale allerdings jetzt schon statistisch sehr wahrscheinlich.