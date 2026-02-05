Canberra (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Australien wollen ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Klimafragen vertiefen. Das kündigten die australische Außenministerin Penny Wong und der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung an. Bei einem Treffen in Canberra erörterten sie demnach die Herausforderungen in einem sich verändernden geostrategischen Umfeld und bekannten sich zur Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Indopazifik.

"Wir bekräftigen unser Engagement, die Regeln des internationalen Systems zu stärken, die Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand schützen und nachhaltige Entwicklung, die Zivilgesellschaft, Geschlechtergerechtigkeit, verantwortungsbewusstes staatliches Handeln und Menschenrechte fördern", heißt es in der Erklärung. Man unterstreiche das nachdrückliche Bekenntnis zum multilateralen, regelbasierten Handelssystem mit der WTO im Zentrum sowie die Unterstützung für Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Australien und der EU.

Deutschland und Australien wollen ihre Partnerschaft vor allem im Bereich erneuerbare Energien und kritische Mineralien vertiefen. Sie begrüßten die Fortschritte bei der Entwicklung von Wasserstofflieferketten und der Schaffung neuer Handelskorridore zwischen Australien und Europa. Wong und Wadephul unterstrichen darüber hinaus die Bedeutung der multilateralen Zusammenarbeit zur Förderung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße.