Deutschland und Belgien wollen neue EU-Standards gegen Drogenhandel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich gemeinsam mit Belgien in der EU für schärfere Maßnahmen im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenschmuggel einsetzen.

„Belgien und Deutschland arbeiten sehr eng und sehr partnerschaftlich zusammen“, sagte er am Dienstagmittag nach dem Antrittsbesuch des belgischen Premierministers Bart De Wever im Kanzleramt. Ein jüngstes Beispiel sei die erfolgreiche Zusammenarbeit der Innenbehörden im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenschmuggel. „Das ist ein Thema, das wir besprochen haben, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit der großen Häfen Hamburg, Rotterdam und Antwerpen“, so der Kanzler.

„Hier gibt es eine Allianz – auch für neue Standards, die wir gerne in der Europäischen Union gemeinsam verwirklichen würden“, fügte Merz hinzu. Es habe hier schon erste intensive Beratungen, auch mit den betroffenen Städten, gegeben.