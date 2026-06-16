Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Japan wollen ihre Zusammenarbeit im Agrar- und Ernährungsbereich weiter ausbauen. Agrarminister Alois Rainer (CSU) und sein japanischer Amtskollege Norikazu Suzuki unterzeichneten in Tokio eine Protokollerklärung zum Ausbau des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte.

Deutschland plant demnach, den Export von deutschem Rotwein nach Japan zu steigern, während Japan seine Bemühungen um den Export von Sake und Reis intensivieren will. Rainer hob die Bedeutung enger Beziehungen zwischen den beiden Ländern angesichts geopolitischer Spannungen, Druck auf Lieferketten und des Klimawandels hervor. Japan habe einen Selbstversorgungsgrad von 38 Prozent, und die Verbraucher kämpften auch dort mit gestiegenen Lebensmittelpreisen. Beide Minister vereinbarten zudem, den wissenschaftlichen Austausch zur Regionalisierung vor dem Hintergrund der der Afrikanischen Schweinepest fortzusetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Reise ist der Besuch eines japanischen Krisenvorsorge- und Notfallmanagements. Japan verfügt über umfassende Strukturen zur Krisenvorsorge aufgrund seiner Erfahrungen mit Naturkatastrophen. Rainer besuchte auch das "Microalgae Lab" der CHITOSE Group, um sich über das Matsuri-Projekt zu informieren, das den Aufbau einer großskaligen Mikroalgenwirtschaft vorantreibt.