Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Portugal vertiefen. "Wir werden heute vor allem über eine Stärkung unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit sprechen", sagte Merz anlässlich des Besuchs des Portugiesischen Ministerpräsidenten Luís Montenegro am Dienstag in Berlin.

Insbesondere die deutsche IT-Expertise sei in Portugal sehr nachgefragt. "Dazu stehen auch unsere beiden Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung in einem engen Austausch und sie arbeiten an sehr konkreten Projekten zur weiteren Digitalisierung unserer Gesellschaften", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Montenegro. Er sehe auch "sehe große Chancen" durch eine Zusammenarbeit der Lufthansa und der portugiesischen Airline TAP.

Montenegro ergänzte, deutsche Unternehmen würden eine große Rolle für die portugiesische Wirtschaft spielen. 2025 seien etwa die portugiesischen Exporte im Technologiebereich um 150 Prozent angestiegen. "Das zeigt eigentlich auch, wie eng eben unsere wirtschaftlichen Beziehungen sind", sagte der Ministerpräsident. Beide Regierungschefs pochten auf einen Ausbau des Handels mit anderen Ländern durch Handelsabkommen.

Merz strebt zudem eine engere Kooperation in der Verteidigungspolitik an. "Eine Entscheidung zur Beschaffung des Boxer-Systems, das in Portugal zurzeit erwogen wird, würde die Verzahnung unserer Streitkräfte weiter erhöhen und verbessern", sagte er.