Basel (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Nationalmannschaft hat am Freitag ein torreiches Länderspiel gegen die Schweiz mit 4:3 gewonnen und sich dabei in einer intensiven Partie mehrfach zurückgekämpft.

In Basel entwickelte sich von Beginn an ein lebhaftes Duell mit zahlreichen Offensivszenen. Die Gastgeber gingen früh in Führung: Dan Ndoye traf in der 17. Minute zum 1:0 für die Schweiz. Deutschland antwortete nach einer halben Stunde, als Jonathan Tah in der 26. Minute per Kopf den Ausgleich erzielte.

Die Schweizer nutzten kurz vor der Pause erneut eine Gelegenheit und gingen durch Breel Embolo in der 41. Minute wieder in Führung. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff stellte Serge Gnabry in der Nachspielzeit (45.+2) auf 2:2.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Deutschland zunehmend die Kontrolle und drehte das Spiel erstmals. Florian Wirtz brachte sein Team in der 61. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum 3:2 in Führung. Die Schweiz blieb jedoch effizient und kam durch Joel Monteiro in der 79. Minute zum 3:3-Ausgleich.

In der Schlussphase entschied Wirtz die Partie: In der 85. Minute erzielte er mit einem präzisen Abschluss das 4:3 für Deutschland. In der verbleibenden Zeit verteidigten die Gäste den Vorsprung und brachten den Sieg über die Zeit.

Damit gelang der deutschen Mannschaft ein erfolgreicher Auftakt ins WM-Jahr in einem unterhaltsamen und offensiv geprägten Spiel.