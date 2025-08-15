DFB-Pokal: Arminia siegt gegen Werder

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Arminia Bielefeld hat in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Werder Bremen mit 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor erzielte Isaiah Young in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Vor den Zuschauern in der Schüco-Arena lieferten sich beide Teams von Beginn an ein intensives Duell, in dem Bremen in der ersten Halbzeit die besseren Chancen besaß. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie: In der 54. Minute musste Leonardo Bittencourt nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz, wodurch Bielefeld in Überzahl agierte. Die Ostwestfalen erhöhten daraufhin den Druck, ließen jedoch lange Zeit mehrere Gelegenheiten ungenutzt.

Als sich bereits alles auf eine Verlängerung einstellte, nutzte Young in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Unachtsamkeit in der Bremer Defensive und traf aus kurzer Distanz zum umjubelten Siegtreffer. Bielefeld zieht damit in die zweite Pokalrunde ein.