DFB-Pokal: Bayern schlägt Mainz – Hoffenheim und Bielefeld weiter

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – In der 2. Runde des DFB-Pokals hat der FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 4:0 gewonnen und sich den Einzug ins Achtelfinale gesichert.

Bayern dominierte die Partie klar. Während Mainz Startschwierigkeiten hatte, schoss Jamal Musiala das erste Tor für die Münchner bereits in der 2. Minute. Weitere Treffer gelangen ihm in der 37. Minute sowie in der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zudem traf Leroy Sané in der 1. Minute derselben Nachspielzeit. In der zweiten Hälfte ruhte sich der FC Bayern auf dem klaren Vorsprung aus.

1899 Hoffenheim und Arminia Bielefeld schafften derweil ebenfalls den Sprung ins Achtelfinale. Hoffenheim gewann gegen Nürnberg mit 2:1. Bielefeld siegte gegen Berlin 2:0. Das Spiel Dresden gegen Darmstadt geht mit einem 2:2 in die Nachspielzeit.